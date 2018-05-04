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В меню резиденции южнокорейского лидера появилось новое блюдо – лапша "пхеньянский нэнмен" из КНДР. Это может означать знак потепления отношений между государствами.

Президент Южной Кореи включил в меню северокорейскую лапшу, привезенную Ким Чен Ыном. Об этом сообщает в пятницу "МИР24". Отмечается, что лапша сделана из стопроцентной гречневой муки.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын привёз Мун Чжэ Ину знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, которую южнокорейский лидер попробовал на обеде после официальной части переговоров.