Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

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Все жилые помещения столицы были отключены от отопления. Исключение составляют 163 здания социальной сферы - решения по ним будут приниматься по индивидуальным заявкам.

Все жилые помещения Москвы были отключены от отопления, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

В сообщении организации отмечается, что от отопления пока не стали отключать 163 строения социальной сферы (в частности, больницы и детские учреждения). В дальнейшем принимать решение по этим зданиям будут, исходя из индивидуальных заявок.

Отключение столицы от отопления стартовало 29 апреля. Согласно федеральному законодательству, этот процесс запускается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на уровне восьми и выше градусов по Цельсию.