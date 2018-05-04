Союз биатлонистов России оспорит дисквалификацию Екатерины Глазыриной

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СБР выразил несогласие с двухгодичной дисквалификацией Екатерины Глазыриной и будет отстаивать ее права в Спортивном арбитражном суде.

Союз биатлонистов России будет отстаивать права дисквалифицированной спортсменки Екатерины Глазыриной в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает "Газета.ру".

Представители организации заявили, что не согласны с решением о дисквалификации, вынесенным Международным союзом биатлонистов (IBU), и намерены его оспорить.

Ранее стало известно, что IBU дисквалифицировал Глазырину на два года с 24 апреля 2018 года по 24 апреля 2020 года. Спортсменку признали виновной в употреблении запрещенных препаратов.

31-летняя Глазырина является шестикратным призером этапов Кубка мира. Она дважды выигрывала "бронзу" чемпионатов Европы (в 2010 и 2011 годах).