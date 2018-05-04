Имущество пресс-секретаря Роскомнадзора арестовано решением суда

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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Его обвиняют в хищении на сумму в шесть миллионов рублей. Свою вину он, а также еще двое подозреваемых не признают.

Басманный суд Москвы арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского в рамках расследования дела о хищении в ведомстве, пишет "Газета.Ru".

Уточняется, что аналогичная мера была принята в отношении начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова. Все они являются фигурантами уголовного дела о растрате. Их домашний арест продлили до 7 августа 2018 года. Кроме того, по этому делу к уголовной ответственности привлекли еще 14 человек.

Вместе с тем отмечается, что сумма инкриминируемого ущерба сократилась с 23 до шести миллионов рублей. Представители следствия считают, что деньги переводились на карту Ампелонского, которая была оформлена на "подставное" лицо. Саму карту обнаружили при обыске. Своей вины обвиняемые не признают.

Ранее предварительное следствие продлили до 7 сентября. По делу также проходит генеральный директор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которая в настоящее время находится под подпиской о невыезде.