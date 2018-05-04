Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийском городе Дума

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Специалисты ОЗХО завершили работу в сирийском городе Дума. В Минобороны отметили, что ожидают отчет комиссии организации с результатами работы специалистов в Сирии.

В сирийском городе Дума завершилась работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке", - отметил генерал.

По его словам, сейчас ожидается отчет комиссии ОЗХО с результатами работы специалистов в Думе.

Ранее Запад обвинил власти Сирии в химатаке на город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. В МИД России заявили, что цель таких вбросов – попытка выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.