16:24, 04 мая 2018

Под Ярославлем нашли тело участника "Последнего героя" Сергея Сакина

Теги:  полиция  Происшествие  смерть

В Ярославской области обнаружено тело писателя и участника телешоу "Последний герой" Сергея Сакина (Спайкера).

Тело писателя и участника телешоу "Последний герой" Сергея Сакина нашли в Ярославской области. Об этом сообщает в пятницу издание "Ридус" со ссылкой на свои источники.

Пока причину смерти установить невозможно, это поможет вскрытие.

Сергей Сакин был участником первого сезона реалити-шоу "Последний герой", которое вел Сергей Бодров.

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