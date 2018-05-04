Под Ярославлем нашли тело участника "Последнего героя" Сергея Сакина

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В Ярославской области обнаружено тело писателя и участника телешоу "Последний герой" Сергея Сакина (Спайкера).

Тело писателя и участника телешоу "Последний герой" Сергея Сакина нашли в Ярославской области. Об этом сообщает в пятницу издание "Ридус" со ссылкой на свои источники.

Пока причину смерти установить невозможно, это поможет вскрытие.

Сергей Сакин был участником первого сезона реалити-шоу "Последний герой", которое вел Сергей Бодров.