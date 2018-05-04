Истребители Великобритании сопровождали российский Ил-20 над Черным морем

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Истребители ВВС Великобритании поднялись в воздух для сопровождения российского Ил-20 при полете над Черным морем. Операция была связана с приближением Ил-20 к воздушному пространству НАТО.

Истребители из состава военно-воздушных сил Великобритании сопровождали российский самолет Ил-20 над Черным морем, сообщили в своем Twitter представители силового ведомства.

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 4 мая 2018 г.

Уточняется, что участвовавшие в операции истребители являются частью расквартированных в Румынии сил НАТО. Как подчеркивается в сообщении, сопровождение было вызвано "приближением Ил-20 к воздушному пространству НАТО над Черным морем".

С 4 по 11 мая в Черном море проходят маневры, участниками которых являются восемь стран-членов НАТО. Их проводят с целью отработки совместного противостояния условным угрозам. В операциях задействованы десять самолетов, 21 военный корабль и более двух тысяч военных.