Истребители Великобритании сопровождали российский Ил-20 над Черным морем

Истребители из состава военно-воздушных сил Великобритании сопровождали российский самолет Ил-20 над Черным морем, сообщили в своем Twitter представители силового ведомства.

RAF Typhoons based in Romania have been launched as a response to a Russian Il-20 Coot aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/C71MqaKGCW