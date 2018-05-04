Стартовало строительство станции "Нижние Мнёвники" Большой кольцевой линии

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На северо-западе столицы начали строить станцию "Нижние Мнёвники", которая станет частью Большой кольцевой линии. Протяженность отрезка составит пять с половиной километров, выемка грунта уже закончена на 50%.

На северо-западе Москвы началось строительство станции Большой кольцевой линии метро "Нижние Мнёвники", сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Как отметил руководитель московского Департамента строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время рабочие заканчивают установку специальных ограждений вокруг станционного котлована. Выемка грунта закончена на 50%.

Сама станция появится на севере Мнёвниковской поймы. Протяженность отрезка составит пять с половиной километров.

Также Бочкарев выразил уверенность в том, что Большой кольцевой линией метро будут пользоваться вдвое больше людей, чем Московским центральным кольцом, за счет появления поперечных связей между многими районами Москвы. При этом власти рассчитывают, что время движения в пути по некоторым направлениям уменьшится в два-три раза.

Общая протяженность Большой кольцевой линии оценивается в 69 километров.