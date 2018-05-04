Сотрудники ФСБ задержали готовивших теракты в России членов ИГ

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В Ярославле задержаны пятеро членов ИГ, которые готовили теракты в ряде регионов России. Координация подготовки террористов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram из-за рубежа.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании в Ярославле пятерых членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое оказалось в распоряжении TVC.ru.

Спецоперация проходила с 3 по 4 мая. Всего были задержаны пять членов ИГ. Они планировали устроить теракты в некоторых регионах России.

В ЦОС ФСБ добавили, что координация подготовки террористов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram из-за рубежа.

"В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.