В Москве из-за нарушений норм пожарной безопасности закрыли 4 ТЦ и рынок

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Четыре московских торговых центра и один рынок были закрыты из-за обнаруженных там нарушений норм пожарной безопасности. Речь идет о ТЦ "Персей", "Щелково", Серебряный дом" и "Вектор". Они смогут возобновить работу, как только несоответствия будут устранены.

Четыре столичных торговых центра и рынок были закрыты после проверок соблюдения требований пожарной безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Москве Ильи Денисова.

Он отметил, что всего с 26 марта на отмеченных объектах выявили больше 11 тысяч различных нарушений. При этом к административной ответственности привлекли 269 юридических и 247 должностных лиц.

Все объекты прекратят свою деятельность до устранения нарушений. Речь идет о торговых центрах "Серебряный дом" (расположен на улице Большая Семеновская, дом 16) "Персей" (улица Малая Семеновская, дом 28), "Серебряный дом" (улица Большая Семеновская, дом 16), "Щелково" (Щелковское шоссе, дом 100) и "Вектор" (Щелковское шоссе, дом 26б). Также временно закрыт Усачевский рынок (улица Усачева, дом 26).

Вместе с тем в настоящее время ожидается решение по еще трем ТЦ, где также были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.