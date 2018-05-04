Кандидатура на пост премьера России может быть рассмотрена Госдумой 8 мая

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Вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата на пост премьера России может быть решен уже 8 мая. Это произойдет, если днем ранее Владимир Путин внесет на согласование соответствующую кандидатуру.

Кандидатура на пост премьер-министра России может быть рассмотрена Государственной думой 8 мая, в случае если президент Владимир Путин внесет ее днем ранее. Об этом рассказал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает "Интерфакс".

Володин также отметил, что на 7 мая запланирован Совет Думы, на котором будет рассматриваться вопрос дачи согласия президенту на назначение председателя правительства. Вместе с тем ранее должны состояться консультации парламентских партий с кандидатом.

Если все формальности будут соблюдены в срок, то уже 8 мая пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет решаться вопрос об утверждении предложенного президентом кандидата в должности премьер-министра России.

Инаугурация Владимира Путина назначена на 12:00 7 мая.