США и КНДР согласовали дату и место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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​Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон и Пхеньян определили место и время его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, об этом "скоро будет объявлено".

США и КНДР согласовали место и время двустороннего саммита. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"У нас с Северной Кореей идут чрезвычайно содержательные переговоры, многое уже произошло касательно заложников [содержащихся под стражей КНДР трех граждан США]. Думаю, вы увидите очень хорошие вещи", - сказал Трамп на лужайке Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон скор объявит о дате и месте проведения саммита. Находившийся рядом с ним руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли отметил, что касательно ситуации вокруг КНДР "все идет феноменально хорошо".

Кроме того, Трамп сообщил, что США не ведут с КНДР переговоры о возможном выводе американских войск из Республики Корея. По его словам, Пхеньян не просил Вашингтон об этом.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность вывода части американских войск из Южной Кореи. Это произойдет в случае заключения мирного договора между Пхеньяном и Сеулом, после чего, исчезнет потребность держать на полуострове 23,5 тысячи солдат. Однако южнокорейская сторона утверждает, что США не собираются сокращать свое военное присутствие.

27 апреля состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.