Собянин обсудил перспективы развития патронажной службы в Москве

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В пятницу мэр Москвы посетил 68-ую городскую поликлинику. Там Сергей Собянин вместе с руководителями медицинских, социальных и благотворительных организаций обсудил перспективы развития патронажной службы. Масштабный эксперимент по её созданию для маломобильных граждан и тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно, стартовал в сентябре прошлого года.

По уровню оказания помощи пожилым людям столица теперь встала в один ряд с европейскими городами. Планку поднял проект, созданный в прошлом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь пенсионерам с тяжелыми заболеваниями не нужно ходить к врачу - врач приходит к ним сам. Для каждого - индивидуальная программа лечения, а результаты состояния здоровья постоянно мониторятся. О первых результатах службы патронажной помощи мэру рассказали в 68-й поликлинике. Проект успешно функционирует здесь с февраля, передает "ТВ Центр".

С собой - все необходимые приборы. И глюкометр для контроля сахара в крови и тонометр для измерения давления. Можно даже сделать электрокардиограмму. Медик круглосуточно готов выехать к пациенту. Опыт оказался весьма востребованным.

"Мы коснулись проблем наиболее уязвимой группы населения, которой кроме как те, что собрались здесь и ваших коллег, помочь некому. Люди не могут прийти сами в поликлинику, не могут достучаться до помощи, получают некачественное медицинское обслуживание в связи с этим. И прийти на дом, помочь ему, подбодрить его человеческим словом, помочь родственникам, оказать верифицированную медицинскую помощь - это очень серьезная задача", - отметил Собянин.

Как усовершенствовать программу и сделать ее еще доступнее, обсуждали на встрече мэра с руководителями столичных медицинских, социальных и благотворительных организаций. Помогают не только пациентам, столкнувшимся со страшным диагнозом, но и их родственникам.

"Это очень важно, потому что люди выгорают, они годами ухаживают. Тут, во-первых, есть для них помощь. Но с родственниками тоже надо работать, чтобы они не калечили своих родственников, потому что они не умеют ухаживать и часто травмируют их", - рассказала директор по развитию Фонда ОРБИ Екатерина Милова.

Сейчас работа патронажной службы организована во всех 46 городских поликлиниках Москвы. Работают около 400 медиков - это и врачи, и медсестры. При необходимости их число будет увеличено.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".