РАО представила список основных ошибок и недочетов в школьных учебниках

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Российская академия образования представила презентацию, посвященную ошибкам, найденным в школьных учебниках. Проблемы обнаружили в пособиях по многим предметам, от химии и математики до истории и информатики. Всего в презентации 50 слайдов, но конкретные имена составителей и названия материалов там не указаны.

Российская академия образования подготовила для Министерства образования и науки презентацию, посвященную основным ошибкам и недочетам, найденным в школьных учебниках, пишет ТАСС.

В презентации отмечается, что найденные несоответствия касаются самых разных аспектов. Так, в некоторых учебниках биологии строения губки выдается за строение клетки, а также говорится, что круглые черви могут дышать. Вместе с тем в учебниках по истории специалисты обнаружили некорректные подписи к иллюстрациям, где неправильно указаны даты строительства памятников и места их нахождения.

Кроме того, в учебниках по английскому эксперты РАО нашли изображения персонажей, которые пьют спиртное и курят, а также ловят рыбу с использованием динамита. Также специалисты обратили внимание на многочисленные "иллюстрации обнаженной натуры" в учебниках по изобразительному искусству. Что касается информатики, то в учебных материалах по этому предмету обнаружили скриншоты устаревшей операционной системы Windows 95, а порядок форматирования системы, приведенный в этих учебниках, может привести компьютер в нерабочее состояние.

Также неточности были найдены в учебниках по химии и математике, где заметили ошибки в терминологии. Рассматривая учебники по экономике, эксперты РАО обратили внимание на сообщение о том, что закончившие школу люди на 50% реже заражаются СПИДом, что, как отметили в ведомстве, не соответствует действительности.

Всего же презентация включает в себя 50 слайдов, однако в ней не уточняются конкретные имена авторов и названия школьных пособий.