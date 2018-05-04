Сергей Собянин оценил качество Wi-Fi в московском метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил качество работы Wi-Fi в столичном метро. Он поделился впечатлениями у себя в Instagram, сообщив, что не обнаружил сбоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин спустился в столичную подземку, чтобы проверить качество предоставляемого метрополитеном Wi-Fi. Своими впечатлениями глава города поделился в посте в Instagram.

"Гаджеты - все. Реальность - ничто. Проверил: Wi-Fi в #мосметро работает", - написал Собянин.

По словам руководителя московского департамента информационных технологий Артема Ермолаева, в настоящее время в Москве доступны 24 тысячи точек доступа к Wi-Fi. Вместе с тем в пресс-службе "МаксимаТелеком" отметили, что на новых станциях Большой кольцевой линии метро Wi-Fi появится уже летом 2018 года.