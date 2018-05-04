Сборная России разгромила Францию в первом матче на ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная России по хоккею стартовала с крупной победы на чемпионате мира по хоккею в Дании. Команда Ильи Воробьева забросила семь безответных шайб в ворота французов. Дублем отметился Кирилл Капризов.

В Дании стартовал чемпионат мира по хоккею 2018 года. Сборная России начала турнир с разгромной победы. Команда Ильи Воробьева победила команду Франции со счетом 7:0, передает TVC.ru.

В Копенгагене шайбы забросили Кирилл Капризов (он сделал дубль), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.

В воротах у россиян играл вратарь СКА Василий Кошечкин.

После этой победы российская сборная вышла в группе A на первое место в турнирной таблице, набрав три очка. Теперь россияне сыграют со сборными Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая), а также Швеции (15 мая).

В 1/4 финала турнира выйдут команды, занявшие первые четыре места в таблице.