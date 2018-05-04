Мединский объяснил перенос релиза американского мультфильма "Распрекрасный принц"

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Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что американский мультфильм "Распрекрасный принц" не выйдет на экраны в один день с российским мультфильмом "Садко". По словам министра, прокатчики американской картины должны будут согласовать новую дату, в противном случае она будет назначена ведомством самостоятельно.

Министр культуры России Владимир Мединский подтвердил, что выход на экраны американского мультфильма "Распрекрасный принц" не состоится 24 мая, так как на эту же дату намечен релиз российского "Садко". Слова министра приводит "Интрефакс".

"Есть два мультфильма - российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный мультфильм на эту дату релиза не получит. Это противоречит правилам проката", - объяснил Мединский.

Он добавил, что прокатчикам американского мультфильма предложили "встретиться и по-хорошему договориться". По словам Мединского, если договориться не получится, то "Распрекрасный принц" выйдет в прокат в ту дату, которую обозначит Министерство культуры. Глава ведомства также подчеркнул, что российский прокатчик "абсолютно прав даже с формальной точки зрения".

Ранее стало известно, что Минкультуры предложило прокатчикам "Садко" ("СТВ") и "Распрекрасного принца" ("Вольгафильм") самостоятельно провести и переговоры и условиться о датах выхода картин: обе изначально планировалось представить на больших экранах 24 мая.

При этом в письме, направленном гендиректору "Вольгафильм" директором департамента кинематографии Минкультуры, в качестве возможной даты релиза "Распрекрасного принца" было указано 28 июня 2018 года.