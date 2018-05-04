Мэрия Москвы согласовала проведение митинга за защиту интернета 13 мая

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13 мая на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг против действий Роскомнадзора по ограничению доступа к ряду интернет-ресурсов. Изначально организаторы планировали устроить акцию в районе Лубянки. Заявленное число участников - пять тысяч человек.

Министр правительства Москвы Владимир Черников сообщил, что столичные власти согласовали митинг на проспекте Академика Сахарова 13 мая против действий Роскомнадзора по ограничению доступа к интернет-ресурсам, передает ТАСС.

По словам Черникова, изначально организаторы митинга, которые ранее 30 апреля уже проводили подобное мероприятие, подавали заявку на митинг в районе Лубянки, однако в итоге правительство выделило для акции проспект Академика Сахарова. Заявленное количество участников составляет пять тысяч человек. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.

30 апреля на проспекте Сахарова состоялись митинг и шествие против блокировки мессенджера Telegram. По данным пресс-службы главного управления Министерства внутренних дел по Москве, в акции приняли участие семь с половиной тысяч человек, что в полтора раза превысило заявленное число.

Требование Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России было удовлетворено Таганским судом Москвы 13 апреля. Процедура блокировка была начата 16 апреля. Причиной подобного решения стал отказ представителей мессенджера выдать Федеральной службе безопасности ключи шифрования сообщений пользователей.

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