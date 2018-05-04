СМИ заговорили о роспуске Нобелевского комитета после скандала

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Шведская академия, которая вручает Нобелевские премии, объявила, что в этом году награда по литературе присуждаться не будет. Такое решение принято на фоне целого ряда скандалов в самой академии. Доверие к организации резко упало. Некоторые требуют срочных реформ. Другие вообще заговорили о роспуске Нобелевского комитета.

На сайте Шведской академии наук - грустное заявление: Нобеля по литературе в 2018 году присуждать не будут. Причина - чрезмерно низкое доверие к академии, передает "ТВ Центр".

На кадрах - прошлогодняя торжественная церемония. Лауреат одной из самых престижных международных наград - британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Его имя по правилам должно было до последнего держаться в секрете. Но как бы не так. Оказалось, сведения о нобелевских лауреатах по литературе передавались третьим лицам на протяжении 20 последних лет. По некоторым данным, для букмекерских ставок. Скандал. Свой пост покинула Сара Даниус - постоянный секретарь Шведской академии.

"Мне бы хотелось продолжить работу, но я оставляю академию. Это было желание академии, что мне нужно уйти. И я согласилась с этим решением", - заявила Даниус.

Наживался на честном имени нобелевской премии якобы 70-летний шведский фотограф и режиссер Жан-Клод Арно. Что важно, супруг одного из членов академии. Впрочем, это не единственное обвинение в его адрес. На сексуальные домогательства пожаловались сразу 18 женщин-натурщиц. Якобы Арно в разное время к ним приставал, отпускал непристойные комментарии, распускал руки. И делал всё это не где-нибудь - в стенах академии. В суде, как часто бывает с делами такого рода, никто ничего доказать не смог. Отрицаёт свою вину и сам Арно. Но от этого ни его супруге - поэту и писателю Катарине Фростенсон - ни другим академикам, конечно, не легче.

"Мы решили не выдавать приз в этом году. И это решение было принято после долгих и напряженных дискуссий. Нам было непросто, но доверие к академии сейчас после этого скандала настолько низкое во всем мире, что перерыв жизненно необходим", - заявил постоянный секретарь Шведской академии Андерс Олссон.

Жена Арно уже покинула академию. А вслед за ней - еще шесть человек, включая секретаря. Теперь само существование этого института под вопросом. Из 19 членов, по сообщениям прессы, осталось лишь 12. Если уйдет кто-то еще, возникнет вопрос о самоликвидации, ведь состав ученого совета выбирается пожизненно. Чтобы сохранить академию, возможно, придется менять ее устав. Пока же решено: Нобелевскую премию по литературе за этот год присудить в следующем. Но прежде во что бы то ни стало восстановить репутацию.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".