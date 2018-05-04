Южная Корея и КНДР установили единое время

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Стрелки часов в КНДР перевели на 30 минут вперед - таким образом было установлено единое время между Северной и Южной Кореей. Ранее лидеры двух государств встретились на приграничной территории и договорились о налаживании мирных отношений.

Президиум Верховного народного собрания КНДР издал указ о переводе в стране стрелок часов на 30 минут вперед - таким образом между Южной Кореей и КНДР установлено единое время. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информагентство ЦТАК.

Уточняется, что часы были переведены в 23:30 по местному времени (18:00 по Москве). В сообщении агентства отмечается, что подобная мера принята ради "объединения Севера и Юга, достижения примирения и сплочения нации".

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоялась 27 апреля в Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым с 1953 года лидером КНДР, посетившим территорию своих южных соседей. На встрече была достигнута договоренность о полном разоружении полуострова.

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