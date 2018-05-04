Южная Корея и КНДР установили единое время
Теги: Политика кндр время южная корея
Стрелки часов в КНДР перевели на 30 минут вперед - таким образом было установлено единое время между Северной и Южной Кореей. Ранее лидеры двух государств встретились на приграничной территории и договорились о налаживании мирных отношений.
Президиум Верховного народного собрания КНДР издал указ о переводе в стране стрелок часов на 30 минут вперед - таким образом между Южной Кореей и КНДР установлено единое время. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информагентство ЦТАК.
Уточняется, что часы были переведены в 23:30 по местному времени (18:00 по Москве). В сообщении агентства отмечается, что подобная мера принята ради "объединения Севера и Юга, достижения примирения и сплочения нации".
Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоялась 27 апреля в Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым с 1953 года лидером КНДР, посетившим территорию своих южных соседей. На встрече была достигнута договоренность о полном разоружении полуострова.
Читайте также:
США и КНДР согласовали дату и место встречи Трампа с Ким Чен Ыном
В КНДР назвали договоренности с Южной Кореей "путем в новую эру"
Южная Корея и КНДР объявили о прекращении враждебных действий
Южная Корея и КНДР провели первый раунд исторических переговоров
Новости по теме Ситуация вокруг КНДР
-
04 мая 2018
США и КНДР согласовали дату и место встречи Трампа с Ким Чен Ыном
-
03 мая 2018
Специалистам из США разрешили проверить ядерные объекты в КНДР
-
02 мая 2018
Войска США останутся в Южной Корее после подписания мира с КНДР
-
30 апреля 2018
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи