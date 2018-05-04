Минобороны: США блокируют поставки гумпомощи в Рукбан и Ракку

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия завершили работу в сирийском городе Дума, который якобы подвергся химической атаке. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны, отметив, что для сотрудников миссии были созданы все условия. Теперь ожидается их отчет.

Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон и военная полиция обеспечила неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, передает "ТВ Центр".

"Инспекторам был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо. Российскими военнослужащими и военной полицией было сделано все для обеспечения безопасной работы миссии ОЗХО в сирийской Думе. Инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации "Белые каски", а также взяли необходимые пробы", - сказал он.

По словам Конашенкова, большое количество фактов и свидетелей провокации в сирийской Думе могли стать причиной решения Вашингтона о приостановке финансирования "Белых касок". Официальный представитель Минобороны также рассказал о ситуации в Сирии в целом. Он сообщил, что правительственная армия завершает разгром террористов в Ярмуке - это пригород Дамаска, за сутки оттуда выведено свыше пятисот боевиков. Мирные жители активно возвращаются в свои дома - только за две недели таких насчитывается три тысячи. Говоря об оказании гумпомощи, Конашенков раскритиковал позицию Соединенных Штатов. По его словам, США блокируют поставки гуманитарных грузов в подконтрольные коалиции районы - лагерь беженцев Рукбан и Ракку, отказываясь гарантировать безопасность конвоев, несмотря на то, что только в Рукбане помощи ждут около 50 тысяч сирийцев. Большинство из них - женщины, дети и старики.