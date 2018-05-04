Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым акциям протеста

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Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал сторонников готовиться к новым протестам. Произойти они могут в том случае, если 8 мая парламент не изберет оппозиционера главой правительства.

Оппозиционный политик, кандидат на должность премьера Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым массовым акциям протеста, которые могут начаться, если 8 мая парламент страны не изберет Пашиняна новым главой правительства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прямой эфир политика в Facebook.

"Мы не можем быть спокойными, пока не зафиксируем факт избрания. Поступает различная информация об активизации разных оппозиционных сил, о возможном вмешательстве в процесс выборов. Мы проверяем все это. Контрреволюция не спит", - сказал Пашинян.

Ранее стало известно, что Республиканская партия не будет не будет предлагать своего кандидата на выборах 8 мая, но поддержит человека, выдвинутого третью депутатов Национального собрания. Вскоре после этого в ведомство поступил документ с 41 подписью депутатов, в котором говорилось о выдвижении на пост премьера Пашиняна.

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