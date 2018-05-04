Полиция будет задерживать участников несогласованной акции строго в рамках закона

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Любые попытки проведения политических акций в центре Москвы, где в субботу планируются праздничные мероприятия, будут противозаконны и станут предметом внимания правоохранительных органов, заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Полиция примет необходимые меры для обеспечения порядка в столице 5 мая. "Что касается завтрашнего мероприятия (шествия сторонников Алексея Навального – прим. ред.), оно является абсолютно незаконным. Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице", - сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города. Этот вопрос находится полностью в компетенции правоохранительных органов", - добавил он.

Черников напомнил, что прокуратура города направила предостережение сторонникам Навального, планировавшим протестную акцию 5 мая в центре Москвы.