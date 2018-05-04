Правительство Литвы предложило реже пересматривать антироссийские санкции

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В Литовском правительстве считают целесообразным пересматривать санкции в отношении России не раз в шесть месяцев, а единожды за год. Речь идет об экономических, а также индивидуальных ограничениях, принимаемых Евросоюзом.

Советник президента Литвы по внешней политике Нериюс Алексеюнас заявил, что литовское правительство предлагает Евросоюзу пересматривать экономические и индивидуальные санкции в отношении России не каждые шесть месяцев, а только раз в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что в апреле 2018 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс делал заявление, согласно которому ЕС рассматривает возможность продления антироссийских санкций на год, а не на шесть месяцев, как это происходило прежде.

Сейчас на Россию наложены несколько пакетов санкций ЕС. Эти экономические и индивидуальные ограничительные меры продлеваются раз в полгода. Вместе с тем санкции, наложенные после вхождения Крыма в состав России, пересматриваются единожды за год.

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