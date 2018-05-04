Фигуристка Евгения Медведева прекратит сотрудничество со своим тренером

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Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева прекратит работу со своим тренером Этери Тутберидзе. Подчеркивается, что конфликта между ними нет, а вопрос о новом наставнике будет решать Федерация фигурного катания на коньках России.

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, уйдет от своего действующего тренера Этери Тутберидзе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова директора Центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева.

Лайшев отметил, что "никакой сенсации здесь нет", так как спортсмену периодически нужно менять обстановку. Он также подчеркнул, что между Медведевой и Тутберидзе нет конфликта, добавив, что их профессиональные отношения имеют шанс возобновиться.

Также Лайшев заметил, что вопрос о новом тренере Медведевой будет решать Федерация фигурного катания на коньках России.

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