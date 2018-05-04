Жилые кварталы Дамаска были обстреляны боевиками

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Боевики обстреляли три жилых квартала Дамаска. Огонь велся из района Хаджар-аль-Асвад. В результате боевых действий пострадали восемь человек.

В Сирии в результате обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска пострадали восемь человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на слова начальника российского Центра по примирению воюющих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко.

Он отметил, что за обстрел несут ответственность члены незаконных вооруженных формирований из района Хаджар-аль-Асвад. Огонь велся из минометных и ракетных установок.

Пострадали жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Каззаз и Барза.