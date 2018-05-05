В Израиле рассказали об инциденте с самолетом ВКС России

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон рассказал об успешной работе, которая ведется в рамках горячей линии между израильской и российской сторонами с 2015 года. Несколько лет назад это взаимодействие позволило предотвратить инцидент с самолетом ВКС России.

Организация горячей линии между российскими и израильскими военными в Сирии помогла избежать серьезного инцидента с российским военным самолетом. Об этом рассказал РИА Новости экс-глава Минобороны Израиля Моше Яалон.

"В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали "горячую линию" для связи с Хмеймим: "Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!" — рассказал Яалон.

По его словам, "если бы на его месте был сирийский самолет, мы бы его, скорее всего, сбили".

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