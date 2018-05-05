Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

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Украинский адмирал Игорь Кабаненко заявил о том, что военно-морским силам страны необходимо быть готовыми к конвойному сопровождению гражданских судов, следующих курсом в Азовское море и обратно.

Киеву нужно подготовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Об этом рассказал в интервью порталу "Обозреватель" бывший замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

"Украине необходимо адекватно применять существующий инструментарий невоенного сдерживания на водных акваториях. Например, российские судовладельцы продолжают пользоваться внутренними судоходными путями Украины", - сказал он.

По словам Кабаненко, военным морякам и морским частям Госпогранслужбы "следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск".

В начале апреля источник в силовых структурах Крыма сообщил, что российская сторона может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе, ограничить их плавание или применить меры военного характера для защиты собственных судов в Азовском и Черном морях.

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