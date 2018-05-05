Минобороны раскрыло детали парада Победы в Москве

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На официальном сайте Минобороны России заработал мультимедийный раздел с информацией о проведении парадов Победы в российских городах. Отдельная страница посвящена главному параду, который пройдет 9 мая на Красной площади в столице.

В российский регионах - от Камчатки до Калининграда - идут последние приготовления к празднованию Дня Победы. Улицы городов украшают плакатами, флагами и растяжками. Специально к 9 мая разработали тематические световые шоу - в память о героях Великой Отечественной.

Готовятся к торжествам и военнослужащие. В Бурятии на одном из полигонов прошла тренировка салютных расчётов. В День Победы небо над Улан-Удэ окрасит фейерверк из 300 залпов.

А в Самаре состоялась репетиция парада с участием военной техники. По центральной площади города проехали более 50 боевых машин. До 9 мая все образцы будут представлены на выставке, так что ознакомиться с ними может любой желающий.

Ну а главный парад страны по традиции пройдёт в столице - на Красной площади. Участники сейчас наводят последние штрихи, наносят праздничное оформление на технику. В Подмосковье ко Дню Победы покрасили пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

Какие ещё образцы и, что особенно интересно, новинки примут участие в параде Победы, можно посмотреть на официальном сайте Минобороны. На портале представлена вся подробная информация. В том числе схема построения пеших расчётов.