В Крыму волонтеры ищут родственников погибших в годы ВОВ солдат

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Уникальные поисковые операции. Крымские волонтёры помогают родственникам погибших бойцов Великой отечественной войны узнать о судьбе каждого солдата. Главная задача - не оставить никого забытым.

"Удалось получить весточку о судьбе родного нам человека. Это был зов из прошлого. Вернулся через 74 года", - эти строки написала внучка погибшего в Крыму солдата. И таких писем в коллекции Анатолия Кочеткова уже сотни. Пишут со всех уголков бывшего Союза. Всего за два года крымские волонтеры смогли найти родственников больше восьми тысяч погибших красноармейцев, передает "ТВ Центр".

Недалеко от Керчи, покоятся тысячи советских солдат. Они погибли в 1944 году, освобождая Крым. Архивные данные с фамилиями и подробной информацией давно рассекречены. Однако для многих родных они по-прежнему остаются пропавшими без вести.

Только в апреле 1944-го в боях за освобождение Крыма погибли 17 тысяч бойцов. Всего же здесь похоронены десятки тысяч солдат и офицеров. Отчеты, донесения, списки погибших, схемы расположения братских могил можно найти в архиве Министерства обороны.

Кропотливая и непростая работа. Для обычных людей, а тем более пожилых, практически невыполнимая. Крымские волонтеры взяли это на себя. Они тщательно изучают архивные данные, сверяют фамилии погибших и пытаются найти родственников павших солдат.

Один из тысяч запросов от крымских волонтеров пришел и в город Дзержинск. Активисты искали родственников Ивана Носухина. Его данные были в списке похороненных в братской могиле. Он погиб в сорок четвертом при освобождении Керчи.

Сотрудники военкомата разместили объявление в социальных сетях и газетах. Уже через пять дней позвонила племянница Ивана Носухина. Оказалось, что все это время родные считали его пропавшим без вести. Мама и родной брат умерли много лет назад, так и не узнав, где он был похоронен.

По приблизительны оценкам, как минимум еще 50 тысяч погибших в Крыму бойцов числятся без вести пропавшими. Цель активистов – не только определить данные павших солдат и найти их родственников. Волонтеры мечтают, чтобы все фамилии погибших были высечены на пока безымянных братских могилах.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.