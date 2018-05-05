В Канаде из-за мощного урагана без света остались 200 тысяч человек

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Канада приходит в себя после мощного удара стихии. На юго-восточную часть страны обрушился сильнейший ураган. Есть погибшие и пострадавшие.

В Канаде шквалистый ветер с порывами более 30 метров в секунду и гроза не прекращались на протяжении нескольких часов. Буря сносила деревья и рекламные щиты. Частично повредила железнодорожные пути и линии электропередачи, передает "ТВ Центр".

Без света остались почти 200 тысяч человек. Сейчас ремонтные бригады экстренно устраняют последствия ЧП. Ликвидируют поломки на электросетях, расчищают дороги и дворовые территории.

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