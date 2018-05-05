США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны

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Американская делегация возвращается из Китая с пустыми руками. По данным агентства Bloomberg, переговоры о взаимных уступках в преддверии обещанной Трампом торговой войны прошли безрезультатно. Тем временем сам президент говорит лишь об успехах. На этот раз - на корейском направлении. И снова призывает граждан вооружаться в прямом смысле слова.

Американского президента основательно лихорадит не только в вопросах внешней политики. По внутренним делам, на которых он обещал сфокусироваться во время предвыборной гонки, позиция тоже меняется. Накануне Трамп выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации. Эта организация потратила более 30 миллионов долларов на избирательную кампанию нового главы Белого дома. И тот обещал до победного отстаивать вторую поправку конституции США, гарантирующую право гражданам на хранение и ношение оружия. Но после бойни в ночном клубе в Орландо летом 2016-го, унесшей 50 жизней, признал необходимость введения ограничений. А после стрельбы в школе города Паркленд, где в феврале этого года погибли 17 человек, вновь присягнул на верность оружейному лобби.

"98 процентов инцидентов с массовой стрельбой в учебных заведениях происходят в местах, где ношение оружия запрещено. Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано "Эта школа - территория без оружия. Заходи и бери нас". Но если бы они знали, что внутри есть оружие, они бы не осмелились сунуться. Прошедшие спецподготовку учителя должны быть вооружены", - сказал Трамп.

В марте по всей Америке и в других странах прокатились массовые протесты против неограниченного ношения оружия. Но эта аудитория, большая часть которой - члены национальной стрелковой ассоциации, аплодирует президенту.

На этой же конференции Дональд Трамп затронул и тему ядерной войны, к которой, по его словам, приведут слабость и проявление слабости. И тут же заявил об успехах Вашингтона в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и о намерении смягчить риторику в отношении Пхеньяна. Еще совсем недавно он грозился уничтожить Северную Корею, а теперь готов сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном. Причем, в самое ближайшее время, вначале июня. Весьма помпезные заявления звучат и от новоиспеченного госсекретаря Майка Помпео.

"У нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, но итог неизвестен. Тем не менее, точно известно одно: администрация Трампа не повторит ошибок прошлого. Мы ясно видим ситуацию, и плохая сделка не рассматривается", - сказал он.

Источники в Белом доме говорят, что место и время исторической встречи уже назначены. В американскую прессу утекла информация о том, что она может состояться в Монголии или Сингапуре. Несбалансированностью позиций в американском истеблишменте отметились Пентагон и Белый Дом. Они просят разрешения частично не соблюдать антироссийские санкции, инициированные ими же и утвержденные Конгрессом. Например, продолжать при определенных условиях сотрудничество со странами, закупавшими оружие или оборудование у России, хотя еще совсем недавно грозились изолировать всех, кто посмеет иметь дела с Москвой.

Лилия Акиньшина, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".