В Нижнем Новгороде неизвестный открыл огонь по силовикам

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В Нижнем Новгороде неизвестный напал на силовиков во время проверки документов. Мужчина был нейтрализован, трое стражей порядка получили ранения.

В Нижнем Новгороде уничтожен неизвестный мужчина, напавший на сотрудников силовых ведомств. Об этом говорится в сообщении ФСБ России, которое есть в распоряжении TVC.Ru.

Отмечается, что он совершил вооруженное нападение на стражей порядка, а затем скрылся в подъезде одного из жилых домов. Там мужчина забаррикадировался в квартире.

"На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - сообщили в ФСБ.

В настоящее время устанавливается личность нападавшего.

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