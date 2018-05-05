В Москве на 6 мая продлили желтый уровень погодной опасности

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В Москве на субботу и воскресенье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются грозы и усиление ветра.

Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях 5 и 6 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером, до понедельника может принести до 30% майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметров", - сообщили метеорологи.

Кроме того, в столице в воскресенье ожидается небольшое похолодание – до 17 градусов.