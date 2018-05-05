В ДНР назвали обстрел пункта пропуска "Гнутово" провокацией Киева

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Вооруженные силы Донецкой народной республики не обстреливали контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово". Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Он назвал случившееся провокацией украинских властей.

Обстрел пункта пропуска "Гнутово" в Донбассе вели украинские военные, заявил в пятницу представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Таким образом он опроверг информацию, что пункт пропуска обстреливали ополченцы.

"Данная провокация (обвинение в обстреле КПВВ) имеет цели - лживо обвинить нашу республику в обстрелах мирных граждан на временно подконтрольных Украине территориях и дестабилизировать обстановку. Наши вооруженные силы такого никогда не совершали", - приводит слова Басурина "Донецкое агентство новостей".

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что во время обстрела "Гнутово" там находилось порядка 100 человек.