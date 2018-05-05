Как в Москве проходил ежегодный мотопробег

В Москве в субботу состоялось торжественное открытие мотосезона. Более трёх тысяч байкеров приняли участие в столичном параде. Для мотоциклистов это уже стало традицией. Каждый год они собираются на мотопробег по улицам города.
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