Как в Москве проходил ежегодный мотопробег

В Москве в субботу состоялось торжественное открытие мотосезона. Более трёх тысяч байкеров приняли участие в столичном параде. Для мотоциклистов это уже стало традицией. Каждый год они собираются на мотопробег по улицам города.