МИД России передал приглашение для главы Литвы на инаугурацию Путина

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Представители Литвы в субботу рассказали, что не получили приглашения для президента страны Дали Грибаускайте на церемонию инаугурации российского лидера Владимира Путина. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приглашение передавалось в посольство Литвы.

МИД России направил приглашение на инаугурацию Владимира Путина президенту Литвы Дале Грибаускайте. Об этом сообщила "Газете.Ru" в субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, приглашение было передано в посольство Литвы.

Ранее СМИ сообщали, что Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашение на инаугурацию российского президента, которая пройдет 7 мая.

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