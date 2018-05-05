В МВД сообщили о задержании Навального в центре Москвы

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Задержанный за несогласованную акцию в Москве Алексей Навальный доставлен в отдел полиции. Об этом сообщили в главке столичной полиции.

Главное управление МВД России по Москве подтвердило информацию о задержании в центре столицы блогера Алексея Навального и его сторонника Николая Ляскина.

"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны Алексей Навальный и Николай Ляскин", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В пресс-службе столичного главка отметили, что они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с законом.

Накануне в мэрии предупредили, что любые попытки проведения политических акций в центре Москвы, где в субботу планируются праздничные мероприятия, будут противозаконны и станут предметом внимания правоохранительных органов.