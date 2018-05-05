Минобороны: десять МиГ-31 с ракетами "Кинжал" готовы к применению

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Десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, отметив, что "это не какая-то экзотика".

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уже находятся на опытно-боевом дежурстве.

"МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", — сказал он телеканалу "Звезда".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал" будут участвовать в Параде Победы в Москве.

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