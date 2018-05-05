Сбор на одноразовую посуду могут ввести в России в 2019 году

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В России планируется в следующем году ввести экологический сбор с производителей на одноразовую посуду. Об этом сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В 2019 году в нашей стране может появиться экологический сбор за одноразовую посуду. "Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен", - сказал представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По данным ТАСС, Сергей Иванов находится в Ленинградской области, где принимает участие в ежегодной экологической акции "Чистый берег".