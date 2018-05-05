На улицы Парижа вышли 40 тысяч противников Макрона

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По официальным данным, в Париже на шествии против президента Франции Эммануэля Макрона принимают участие 40 тысяч человек. Организаторы акции называют цифру в 160 тысяч человек.

В Париже в субботу проходит масштабная манифестация, в которой принимают участие противники Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости. Префектура полиции Парижа сообщила, что в мероприятии участвуют 40 тысяч человек. При этом, по данным организаторов мероприятия, это цифра намного больше – не менее 160 тысяч.

Местные СМИ сообщают о четырех задержанных. У них изъято оружие. Безопасность обеспечивают около двух тысяч полицейских и жандармов.