При пожаре на западе Москвы пострадал один человек

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В одном из домов на западе столицы в субботу произошло возгорание. По данным МЧС, пострадал один человек.

В квартире жилого дома, расположенного на Можайском шоссе, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Об этом АГН "Москва" сообщили в главке городского МЧС.

"После тушения пожара один человек обратился к медикам за помощью. Также на время работы пожарно-спасательных подразделений ряд жильцов дома был выведен в целях безопасности", - отметили в ведомстве.