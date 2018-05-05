МВД: на несогласованной акции в центре Москвы задержаны порядка 300 человек

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Полиция задержала около 300 человек за нарушения общественного порядка на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Главк МВД России по Москве сообщил число задержанных на несогласованной акции в центре города.

"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек", - рассказали ТАСС в ведомстве.

Ранее столичная полиция сообщила о задержании в центре Москвы блогера Алексея Навального и его сторонника Николая Ляскина за организацию несогласованного публичного мероприятия.

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