"Локомотив" досрочно стал чемпионом России по футболу

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Московский "Локомотив" в субботу одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и тем самым досрочно оформил себе чемпионство в российском первенстве. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0.

"Локомотив" в 29-м туре РФПЛ победил петербургский "Зенит" со счетом 1:0, что принесло команде Юрия Семина победу в чемпионате России. Об этом сообщает РИА Новости.

Победный гол на 88-й минуте забил португальский нападающий Эдер. "Локомотив" по очкам стал недосягаемым для московских "Спартака" и ЦСКА. В предыдущий раз клуб становился чемпионом в 2004 году.

Как рассказал ТАСС главный тренер команды Юрий Семин, "Локомотив" очень долго ждал победы в чемпионате России. "Мы очень долго этого ждали. Шла концовка, игроки и все остальные - молодцы. Я очень благодарен нашей компании ОАО "РЖД", которая нам помогала все время, никогда не была в панике. Сегодня все по-другому, эта команда, которая выиграла чемпионат, тоже другая", - сказал он.