Причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска могли стать поджоги

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МЧС назвало поджоги вероятной причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска. В настоящий момент оба пожара потушены, в момент возгорания посетителей в зданиях не было. Пострадавших нет.

Вероятной причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска стали поджоги. Об этом сообщили в МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает "Интерфакс".

В результате первого пожара, который произошел в ТЦ "Таурус", здание было повреждено ориентировочно на площади 100 квадратных метров, горели стены. Во время второго пожара в ТЦ "Семья" наблюдалось открытое горение торгового центра в центральной части на площади 400 квадратных метров.

К настоящему моменту оба пожара удалось потушить. В момент возгорания посетителей в торговых центрах не было. Пострадавших нет.

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