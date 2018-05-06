На Гавайях извергающийся вулкан уничтожил дома и дороги

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На Гавайях потоки лавы извергающегося вулкана Килау-Эа добрались до населенного пункта. Уничтожены не менее пяти жилых домов, дороги и другая городская инфраструктура. Из опасной зоны вывезли уже более 1,7 тысячи человек.

Потоки лавы извергающегося вулкана Килау-Эа на Гавайях добрались до населенного пункта и уничтожили пять домов. Повреждены также дороги и другая городская инфраструктура, передает "Интерфакс" со ссылкой на AP.

В связи с извержением из своих жилищ эвакуированы около 1,7 тысяч человек. По оценкам властей, эвакуация может коснуться почти десяти тысяч местных жителей. Извержение сопровождается мощными землетрясениями. Накануне были зафиксированы толчки магнитудой около семи.

В четверг в окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности; в эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. Две из них активно извергают лаву, из остальных идет пар и газ. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

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