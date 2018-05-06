Владимир Этуш отмечает 95-летний юбилей

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Народный артист России Владимир Этуш в воскресенье отмечает 95-летний юбилей. Поздравления артисту уже направил Владимир Путин. Президент пожелал актеру бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

95-летний юбилей отмечает народный артист России, знаменитый актёр Владимир Этуш. И уже во второй раз - по паспорту. Из-за ошибки в документах его дата рождения значится годом позже, передает "ТВ Центр". Поздравления артисту уже направил Владимир Путин. Президент пожелал актеру бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Когда началась Великая Отечественная, будущий актер добровольцем ушёл на фронт, был тяжело ранен, а в 1944 году вернулся героем. За мужество и смелость был награждён орденом Красной Звезды. После Победы Этуша приняли в театр имени Вахтангова, где он служит до сих пор. За семь десятков лет он сыграл около ста пятидесяти ролей на сцене и в кино. Юбилей талантливый артист отметит на сцене родного театра.