В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы

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На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция перед Парадом Победы. В ней приняли участие около 13 тысяч военнослужащих и более 150 единиц боевой техники. Завершить парад 9-го мая по традиции должна авиация. В воскресенье из-за погоды воздушную часть отменили по соображениям безопасности.

По красоте, масштабу и зрелищности генеральная репетиция мало чем отличается от самого Парада Победы. Начинается она ровно в 10:00. В этом году в репетиции принимает участие даже министр обороны Сергей Шойгу, а вот почётных гостей и верховного главнокомандующего нет. Во время традиционной речи президента держат фиксированную паузу, передает "ТВ Центр".

Под бой курантов и звуки "Священной войны" первыми на Красную площадь выходят знаменосцы. В руках - легендарное Знамя Победы и флаг России. Вес каждого - 16 килограммов. За грациозной выправкой и ровным шагом зрители этого, конечно, не замечают.

Громогласное "Ура" эхом разлетается по центру столицы. На исходной позиции - 13 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году. 33 парадных расчета в едином строю маршируют по брусчатке. Бодрый ритм задают барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Дебют в этом году у воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища, курсантов Смоленской академии ПВО, а также военной полиции. Её сотрудники успешно выполняют свою миссию не только в России, но и в Сирии.

Безусловно, украшение парада – девушки. Их шаг в юбках отличается от общего. А юбки эти, между прочим, несколько лет назад вскружили голову западным журналистам, которые назвали их "тайным оружием Москвы". Впрочем, всю реальную мощь нашей армии никто и не скрывал. Еще за несколько часов до начала репетиции на полигоне в Мнёвниках шли приготовления. Машины должны сиять! Внешний вид личного состава быть безупречным.

Прохождение техники по улицам Москвы, традиционно, одно из любимых зрелищ горожан. На Тверской не протолкнуться. Первым на Красную площадь въезжает легендарный Т-34. Следом - мотовездеходы. Везут штандарты фронтов Великой Отечественной войны, тоже впервые за всю историю парада.

За парадом и его репетициями пристально следят за рубежом. Ведь на Красной площади - новинки. От гула "Терминаторов" закладывает уши. Эта боевая машина поддержки танков фактически заменяет один мотострелковый взвод: шесть боевых машин пехоты и 40 человек личного состава. Среди новинок - роботы! С фантастическими андроидами они, правда, внешне ничего общего не имеют. Зато тот же "Уран-6" уже участвовал в разминировании Древней Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора. Показали сегодня публике и два новейших беспилотных летательных аппарата - "Корсар" и "Катран". Такие очень эффективны в разведке.

"Наш Парад Победы - это самый чистый, самый светлый, самый радостный праздник! Всего нашего народа-победителя и, конечно, быть в этот день на Красной площади - это счастье и гордость за то, что нам деды подарили эту великую Победу", - сказал военнослужащий Александр Корниленко.

"Совершенно другие эмоции, детям хочется показать. Каждый год рассказываем, показываем", - комментируют одни.

"Все отрепетировано, все слажено, все круто! Очень много танков, только жалко самолётов не было", - сетуют другие.

А ведь ждали! На генеральной репетиции как раз соединяются наземная и воздушная части парада.

Аэродром Кубинка (см. видео). Самолёты взмывают в небо. На них установлены новейшие ракетные комплексы "Кинжал", о которых говорил в своем послании Федеральному Собранию президент. Ракета может развивать скорость в десять раз выше скорости звука и поражать цели в радиусе двух тысяч километров. С земли поступает команда возвращаться в аэродром - погода нелетная. Остается надеяться, что 9 мая небесная канцелярия будет более благосклонна.

Матвей Шестаков, Александр Ивановский, Дмитрий Иванов, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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