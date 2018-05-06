В городах по всему миру прошла акция "Бессмертный полк"

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"Бессмертный полк" - акция без границ. Её география расширяется с каждым годом - США, Япония, Австралия, Италия и десятки других стран. В преддверии Дня Победы люди по всему миру организуют торжественные шествия, чтобы почтить память своих близких - героев войны.

Минута молчания в Нью-Йорке, на берегу Гудзона. В память о героях Великой Отечественной войны. Победители фашизма с орденами на груди. Рядом - в пилотках и гимнастерках тех лет - их внуки и правнуки, передает "ТВ Центр".

Русские, украинцы, белорусы и американцы. Более шести тысяч человек. С портретами и шарами. Акция "Бессмертный полк", которую сегодня проводят в США, крупнейшая за всю историю ее проведения за рубежом.

Кто-то из этого поколения слова легендарной песни уже и не знает. Но для ветеранов "Журавли" - реквием. Об опаленной юности и товарищах, которых давно нет. Свинцовое небо Нью-Йорка - будто в трауре. В память о героях выпускают шары. На каждом - надпись на английском "Бессмертный полк".

Колонна на Манхеттене растягивается на полтора километра. В руках портреты дедов - разведчиков, танкистов, летчиков. Тех, кто освобождал Украину, Польшу, кто открывал второй фронт и высаживался десантом на берега Нормандии и Северной Африки, кто под флагом США тоже брал Берлин. Победа над нацизмом, она одна на всех.

В воздухе над колонной, биплан с 30-метровой георгиевской лентой. Почти такой же, как небесный тихоход времен войны. Ночной бомбардировщик из фанеры, на которых советские летчицы громили врага. Марш в Нью-Йорке символично завершился около статуи свободы.

А в Вашингтоне акция проходила напротив Белого дома. С гармонью и песнями. В честь не только тех, кто воевал, но и тех, кто работал в тылу. Заменив мужчин. Голодая, по 18 часов не отходя от станков, вытачивал снаряды и патроны, тех, кто очень верил и ждал.

Пели "Смуглянку" и "День Победы". В Денвере и Бостоне. Пусть и с английским акцентом. Бессмертный полк прошел по 28 городам США. И не только. В Мельбурне - тоже колонна с георгиевскими ленточками, красными знаменами и звездами. Сотни людей с портретами фронтовиков вышли и на улицы Токио. В Европе к ним присоединились жители Италии, Швейцарии и Нидерландов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".