Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже

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Очередное обострение между Парижем и Вашингтоном вызвало выступление Дональда Трампа перед членами Национальной стрелковой ассоциации. Отстаивая необходимость свободного оборота оружия, президент США сослался на зарубежный опыт. Однако во Франции в экспрессивных выражениях американского лидера увидели оскорбление.

Возмущение французов вызвали не только слова, но и жесты. Выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США, президент Трамп в своей обычной манере решил проиллюстрировать, как именно террористы расстреливали парижан в ноябре 2015 года, передает "ТВ Центр".

"Они неторопливо расстреливали их одного за другим. Бум! Иди сюда – бум! Следующий – бум! Те, кто там были, говорят, что это длилось вечно. Но если хоть у одного человека было бы оружие, направленное в противоположную сторону, террористы разбежались бы, либо были застрелены", - уверяет Трамп.

Для Трампа весь этот пассаж – очередной аргумент в пользу необходимости свободного ношения оружия. Для Франции – оскорбление: мол, Пятая Республика не в состоянии защитить своих граждан.

"Франция выражает глубокое недовольство высказываниями президента Трампа о нападениях 13 ноября 2015 года в Париже и просит уважать память жертв. Каждая страна свободно определяет для себя законы об обороте оружия. Франция гордится тем, что на её территории приобретение и ношение оружия строго регулируются. Статистика жертв, погибших от огнестрельного оружия, подтверждает этот выбор", - отреагировали во Франции.

Непривычно резкую критику американского лидера со стороны официального Парижа поддержал и теперь уже бывший президент Франсуа Олланд.

"Постыдные и непристойные речи Трампа ясно показывают, что он думает о Франции и её ценностях. Дружба наших народов не будет омрачена этим неуважением и крайностями", - написал он в Twitter.

Омрачает президентство Трампа и позиция собственных граждан. Чем чаще звуки выстрелов раздаются в американских школах, тем больше людей выходит на митинги против второй поправки к конституции – именно она гарантирует гражданам свободное приобретение оружия.

"Для них это политика, их не беспокоит безопасность на улицах. А у меня это в сердце. Это моя потеря – я потерял дочь. Я постоянно вижу, как она бежит по коридору, а ей в спину стреляют из винтовки. Я здесь, чтобы сказать: я отец. И я переломлю хребет этому лобби", - сказал участник акции протеста Фред Гуттенберг.

"Я действительно верю, что мы можем жить в стране, где будем чувствовать себя в безопасности, в стране, где политикой управляет не оружейное лобби. Меня действительно беспокоит, что купить винтовку AR-15 можно быстрее, чем латте в "Старбакс", - заявила актриса Алисса Милано.

Однако протесты протестами, а 30 миллионов долларов, потраченные Национальной стрелковой ассоциацией на избирательную кампанию Трампа, игнорировать непросто даже президенту.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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